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Yapay zeka yeni meslekler mi doğuruyor? Meclis araştırdı çıkan sonuç şaşırtıcı: Çocuklarımızın yüzde 65'i...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 10:11
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Gelecek hızla geliyor ve bildiğimiz meslekler tarihe karışıyor! Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın son çalışmasına göre, günümüzde ilkokula giden çocukların %65’i şu an adını bile duymadığımız meslekleri yapacak. Yapay zekanın gelişimiyle birlikte geleneksel meslekler tarih olacak. Yeni meslek dalları ortaya çıkacak.

Yapay zeka yeni meslekler mi doğuruyor? Meclis araştırdı çıkan sonuç şaşırtıcı: Çocuklarımızın yüzde 65'i...

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın araştırmasına göre, şu an okula giden çocukların büyük bir kısmı gelecekte şu an adını bile bilmediğimiz işlerde çalışacak. Yapay zeka ve teknoloji, iş dünyasını dönüştürecek ve yeni meslek yolları açacak. Robot psikologları, uzay turizmi operatörleri ve bellek iyileştiriciler gibi meslekler hayata geçecek.

ROBOT PSİKOLOGLARI GELİYOR!

Gelecekte çocuklar, sibernetik varlıklara psikologluk yapacak. Robotlarla insanların daha sağlıklı iletişim kurmasını sağlayacak olan bu yeni uzmanlık dalı, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte giderek daha fazla önem kazanacak.

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SANAL CERRAHLAR VE DİJİTAL ANIT UZMANLARI YOLDA

Birçok öğrenci halen geleneksel meslekleri hayal ederken, gelecekte sanal cerrahlar hayatımıza girecek. Sanal cerrahlar, robotik destekli ameliyatlar ve yapay zeka tabanlı tıbbi müdahalelerle sağlık alanında devrim yaratacak. Aynı zamanda dijital anıt uzmanları, tarihî kişiliklerin veya olayların dijital ortamda yaşatılmasını sağlayacak.

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YENİ MESLEKLER NELER OLACAK?

Araştırmaya göre, gelecekte öne çıkması beklenen bazı meslekler arasında robot psikologları, uzay turizmi operatörleri, bellek iyileştiriciler, dijital anıt uzmanları, etik hackerlar, sanal cerrahlar, robot tamircileri ve robot etik uzmanları yer alıyor.

MUHASEBECI

BAZI MESLEKLER TARİHE KARIŞACAK

Araştırmaya göre, yapay zekanın yükselişiyle birlikte birçok geleneksel meslek tarihe karışabilir. Özellikle muhasebe, bordro memurluğu, fabrika işçiliği, müşteri hizmetleri ve banka memurluğu gibi mesleklerin yerini tamamen otomasyon sistemleri ve yapay zeka destekli yazılımlar alabilir.

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UZAY TURİZMİ OPERATÖRLERİNE İHTİYAÇ ARTACAK

Önümüzdeki yıllarda uzay seyahatlerinin yaygınlaşmasıyla uzay turizmi operatörleri kritik bir rol oynayacak. İnsanları uzaya götürmek ve onlara rehberlik yapmak için özel eğitimli uzmanlara ihtiyaç duyulacak.

Anahtar Kelimeler:
Cerrah Psikolog yapay zeka robot araştırma meclis meslek
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