HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Yapay zeka yine başardı! 10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü

Çin’de geliştirilen bir yapay zeka sistemi, yaklaşık on yıl önce ortaya atılan bir matematik problemini insan müdahalesi olmadan çözmeyi başardı.

Yapay zeka yine başardı! 10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü
Enes Çırtlık

Pekin Üniversitesi bünyesinde matematikçi Dong Bin liderliğinde geliştirilen sistem, 2014 yılında Iowa Üniversitesi profesörü Dan Anderson tarafından ortaya atılan cebir problemini çözdü. Anderson, 2022 yılında hayatını kaybetmişti.

Yapay zeka yine başardı! 10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü 1

Araştırmacılara göre yapay zeka, onlarca yıllık matematik literatürünü analiz ederek problemi çözdü ve elde ettiği sonucu yine kendi başına doğruladı. Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olup arXiv platformunda yayımlandı.

"İNSAN MÜDAHALESİ YOK"

Ekip, geliştirdikleri sistemin değişmeli cebirdeki açık bir problemi “neredeyse hiçbir insan müdahalesi olmadan” çözdüğünü ve ispatı otomatik olarak resmileştirdiğini belirtti.

Araştırmada kullanılan sistem, birden fazla bileşenden oluşuyor. “Rethlas” adlı akıl yürütme motoru, “Matlas” isimli teorem arama motorundan yararlanarak çözüm stratejileri geliştiriyor. Ardından “Archon” adlı ikinci sistem, bu çözümü “LeanSearch” aracılığıyla resmi bir ispat haline getiriyor.

Yapay zeka yine başardı! 10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü 2

Ortaya çıkan ispatlar, aynı zamanda bir programlama dili ve etkileşimli teorem ispatlayıcı olan Lean 4 üzerinde doğrulanıyor. Bu sistem, yüz binlerce matematiksel tanım ve teorem içeren geniş bir kütüphaneye dayanıyor.

80 SAATTE ÇÖZEBİLDİ

Araştırmacılar, yapay zekanın söz konusu problemi yaklaşık 80 saatlik çalışma süresi içinde çözdüğünü ifade etti.

Bilim insanları, matematiksel ispatların yüksek doğruluk gerektirdiğini ve mevcut yapay zeka sistemlerinin hâlâ hata yapma veya “halüsinasyon” üretme riski taşıdığını vurguladı. Buna rağmen geliştirilen bu yaklaşımın, matematiksel araştırmaların önemli ölçüde otomatikleştirilebileceğini gösteren somut bir örnek sunduğu belirtiliyor.

Yapay zeka yine başardı! 10 yıllık matematik problemini saatler içinde çözdü 3

GELECEĞE DAİR UMUT TAŞIYOR

Araştırmaya göre, insan rehberliği eklenmesi durumunda sürecin daha da hızlanabileceği ifade edilirken; yeni yaklaşımın, resmi ve gayri resmi akıl yürütme sistemlerini bir araya getirerek doğrulanabilir sonuçlar üretme konusunda umut vadettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Matematik yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.