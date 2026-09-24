Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'le göster" dedi, tutuklandı!

Mehmet Çakmak isimli 53 yaşındaki şahsın WhatsApp durumunda paylaştığı fotoğraflar üzerine harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Çakmak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını koyduğu ve paylaştığı tespit edildi.
Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve hatırının sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.
Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alınan Çakmak'ın Çakmak'ın 4 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.
Mehmet Çakmak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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