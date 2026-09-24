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Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'le göster" dedi, tutuklandı!

Yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek ile bir araya gelmiş gibi gözüktüğü görseller paylaşan adamın yaptığı yanına kâr kalmadı. Şahıs Ankara'daki evinde yakalanıp tutuklandı.

Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek'le göster" dedi, tutuklandı!

Mehmet Çakmak isimli 53 yaşındaki şahsın WhatsApp durumunda paylaştığı fotoğraflar üzerine harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Çakmak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yapay zeka kullanarak kendi fotoğraflarını koyduğu ve paylaştığı tespit edildi.

Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek le göster" dedi, tutuklandı! 1

"HATIRI SAYILIR BİRİYİM" İZLENİMİ

Söz konusu paylaşımlarda kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve hatırının sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek le göster" dedi, tutuklandı! 2

Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alınan Çakmak'ın Çakmak'ın 4 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek le göster" dedi, tutuklandı! 3

TUTUKLANDI

Mehmet Çakmak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yapay zekaya "Beni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Gürlek le göster" dedi, tutuklandı! 4

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan yapay zeka Akın Gürlek
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