"Yapay zekaya sorup içmeyin!" İyileşmek için içerken kabusu yaşayabilirsiniz

Sabah saatlerinde havanın çok sıcak olduğunu akşam saatlerinde ise havanın soğuduğunu belirten aktar Muammer Faruk Tezcan, "Havalar çok sıcak ve sıcaklık farkı oldukça fazla. Örneğin sabah ve öğlen 40 dereceyken akşam bir anda hava buz kesebiliyor. Sabah incecik giyindiğimiz için akşam soğukta tutulabiliyoruz. Ya da mekânlardaki klimalar çok soğuk olduğu için ya klima çarpıyor ya da vantilatörler hasta edebiliyor. Genellikle ya ateş çıkıyor ya da grip gibi durumlar yaşanıyor; ben buna yaz gribi diyebilirim. Bu durumlar için sıcağa aldanmayıp yine de iyi giyinmek lazım" dedi.

"DOĞAL TAKVİYELER BÜNYEYİ GÜÇLENDİRİYOR"

Yaz hastalıklarından korunmak ve bağışıklığı desteklemek için bitkisel ürünlere dikkat çeken Tezcan, "Bitki takviyeleri kullanılabilir. Zencefil ve zerdeçalı ağırlıklı tüketmek çok faydalı olabilir. Yazın tam ıhlamur sezonu olduğu için ıhlamur içilebilir. Bunların dışında pekmez tüketilebilir; pekmez her zaman bünyeyi güçlendirir. Kış macunlarımız, kozalak pekmezleri, arı sütü ve bal tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKÂ YÜZEYSEL BİLGİ VERİYOR UZMANA DANIŞMAK ŞART"

Yapay zekânın sağlık konusundaki tavsiyelerine de değinen Tezcan, "Dijital sistemlerinin genel ve yüzeysel bilgi sunmasında başarılı olduğunu ancak bireysel sağlık konusunu göz ardı ettiğini dile getirdi. Yapay zekâ yüzeysel bilgileri güzel veriyor fakat kişinin ne rahatsızlığı olduğuna çok bakmıyor. Müşteri geldiğinde "Kekik çayı içeyim mi" diye sorabiliyor. Yapay zekâya sorduğunuzda direkt "Kekik iç" der. Ancak ben müşteriye özellikle tansiyonunun olup olmadığını sorarım; çünkü kekik tansiyonu çok yükseltir. Yapay zekâ bunu önemsemeyip iç dedirttiğinde kişinin tansiyonu yükselebilir. Yani bitkinin diğer durumlara dokunup dokunmayacağını çok önemsemiyor. Yine de "Doktorunuza veya bilen bir kişiye danışın" şeklinde bir önlem uyarısı vermesi o açıdan iyi. Yüzeysel bilgi alınabilir ama yine de bilen bir kişiye danışmak şart. Grip veya nezle gibi basit bir rahatsızlıksa elbette yardımcı olabiliyoruz. Ancak yardımcı olamayacağım bir konu olduğunda kesinlikle doktor tavsiyesinde bulunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır