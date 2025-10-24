Yapı kayıt belgesi nedir, nasıl alınır?

Türkiye’de milyonlarca konutu ilgilendiren imar affı ya da imar barışı ile, ruhsatsız veya kaçak yapılar kayıt altına alınmıştır. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de “Yapı kayıt belgesi” olmuştur. Yapı kayıt kavramı, düzenlenen imar affı doğrultusunda ortaya çıkan kavramlardan biri olmuştur.

Yapı kayıt belgesi nedir, ne işe yarar?

Yapı kayıt belgesi, imar barışı ile birlikte yürürlüğe girmiş olan kaçak ya da ruhsatı bulunmayan yapıların da kayıt altına alınmalarını sağlayan bir resmi belgedir. Bu belge ile yapıların yasal bir konum kazanması ve türlü kamu hizmetlerinden yararlanması sağlanmıştır. İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş olan çeşitli yapıların devlet tarafından geçici olarak tanınması ve kayıt altına alınması anlamına gelen yapı kayıt belgesi yapı sahiplerine çeşitli imkanlar sunmaktadır.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra iptal işlemi de gerçekleşebilmektedir. Belli durumlara bağlı olarak iptal edilebilen yapı kayıt belgesinin iptal işlemleri için şu adımlar izlenmelidir:

İptal başvurusu yapılmalıdır. Yapının resmi sahibi belgenin iptal edilmesi için belediyeye yazılı olarak başvuru yapmalıdır.

Belediye gelen başvuruyu değerlendirir ve yapı üzerinde gerekli olan inceleme prosedürü başlatır.

Kara aşamasında incelemenin sonucuna göre belgenin iptal edilmesi yönünde karar alınır.

Yapı kayıt belgesi alabilmek için bazı belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:

Tapu kaydı

Yapıya ait fotoğraflar

İmar durum belgesi

Yapı kayıt belgesi nasıl alınır?

Yapı kayıt belgesi almak için bazı adımların uygulanması ve çeşitli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu belgeyi almak için gerekli başvuru süreci aşamaları şu şekildedir: