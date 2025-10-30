Yapımı devam eden deprem konutundaki yangın söndürüldü

Yangın, İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi’nde yapımı devam eden deprem konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, tamamlanma aşamasında olan deprem binalarından birinin giriş katında yangın izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar ve çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA