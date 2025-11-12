HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaptığı silahlara müşteri ararken yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde ruhsatsız tüfek tamiri ve yapımı yaptığı tespit edilen şüpheli, elindeki silahlara müşteri ararken yakalandı.

Yaptığı silahlara müşteri ararken yakalandı

Aydın genelinde jandarma ekiplerince ruhsatsız silah satışının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi’ndeki ikametinde bir şahsın, ruhsatsız tüfek tamiri ve elindeki parçalarla tüfek yaptığı, tespit edildi. Yapımını tamamladığı tüfekleri satışa sunmak üzere müşteri arayışında bulunduğu öğrenilen şahsın ikameti ve bağ evinde bomba arama köpekleri ile birlikte yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tam otomatik av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tüfek kabzası, 3 adet tüfek gövdesi, 6 adet tüfek mekanizması, 4 adet tabanca kabzası, 3 adet tetik tertibatı, 1 adet tabanca üst kapağı, 3 adet tabanca şarjörü ve 31 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yaptığı silahlara müşteri ararken yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.