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  4. Yaralanan Caretta caretta şifayı Çanakkale’de buldu

Yaralanan Caretta caretta şifayı Çanakkale’de buldu

01.03.2025 10:40
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Çanakkale Boğazı’nda yolunu şaşırarak yat limanına giren Caretta caretta (deniz kaplumbağası) yapılan tetkikler sonucunda denize salındı.

Yaralanan Caretta caretta şifayı Çanakkale’de buldu

Çanakkale Boğazı yat limanına gelen dev Caretta caretta’nin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolleri tamamlandı. Yalnızca kabuğunda yüzeysel sıyrıklar olan Caretta caretta tedavisinin ardından Çanakkale Boğazı sularına geri bırakıldı.

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"KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Caretta caretta’nın deniz bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Çanakkale’de yat limanında duyarlı balıkçılar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize bildirilen Caretta caretta, hızla veteriner hekimlerimizin gözetimine alındı. Yapılan muayenede, genel sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca kabuğunda yüzeysel sıyrıklar bulunduğu tespit edildi. Tedavi edilerek bir süre gözlem altında tutulan deniz kaplumbağası, güvenli bir şekilde ait olduğu mavi sulara geri bırakıldı. Denizlerimizin kadim sakinlerine hep birlikte sahip çıkıyor, korumaya devam ediyoruz" dedi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Caretta Caretta
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