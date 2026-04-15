Yaralı öğrencilerin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULA KANLI SALDIRI

Bu kapsamda 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında saldırgan İ.A.M'nin babası U.M. ve ardından annesi P.P.M. gözaltına alındı.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan, saldırıda yaralananların ailelerinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi önünde umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İHA