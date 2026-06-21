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Yardım bahanesiyle eczacı kadını çağırdı! Kemerle boğmaya çalıştı

İzmir'de sokak hayvanlarına yardım eden Beray Yürek'i hasta bir köpek var diyerek çağıran H.Z., Yürek'i kemerle boğarak darbetti. Tutuklanan saldırgan olayın duyulmasının ardından belediyedeki işinden de atıldı.

Yardım bahanesiyle eczacı kadını çağırdı! Kemerle boğmaya çalıştı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla bilinen eczacı Beray Yürek'i darbedip kemerle boğmaya çalıştığı iddia edilen H.Z. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin belediye çalışanı olduğu ortaya çıkarken, olayın ardından işine son verildiği bildirildi.

Yardım bahanesiyle eczacı kadını çağırdı! Kemerle boğmaya çalıştı 1

KEMERLE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Olay, 19 Haziran günü saat 17.30 sıralarında Yeni Şirince Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta bir sokak köpeği olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden eczacı Beray Yürek, burada H.Z.'nin fiziki saldırısına uğradı. Şüphelinin, Yürek'i feci şekilde darbederek kemerle boğmaya çalıştığı öne sürüldü. Yüzünde ve boyun bölgesinde ciddi darp izleri oluşan Yürek, saldırgandan kurtulmayı başardı.

Yardım bahanesiyle eczacı kadını çağırdı! Kemerle boğmaya çalıştı 2

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine harekete geçen Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Z.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Aliağa Şakran Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Yardım bahanesiyle eczacı kadını çağırdı! Kemerle boğmaya çalıştı 3

"HAYATTA KALMAM ŞANS ESERİ"

Beray Yürek, kendisini hayvansever olarak tanıtan şüphelinin daha önce de kendisiyle iletişime geçtiğini ve hasta bir köpeği göstermek bahanesiyle bölgeye çağırdığını belirtti. Olay sırasında saldırganla uzun süre mücadele ettiğini ve telefonunun zarar gördüğünü ifade eden Yürek, yaşadığı korku dolu anları "Hayatta kalmam şans eseri" sözleriyle dile getirdi.

Yardım bahanesiyle eczacı kadını çağırdı! Kemerle boğmaya çalıştı 4

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: 'İŞİNE SON VERİLDİ'

İlçede infiale neden olan olayın ardından, şüpheli H.Z.'nin Efes Selçuk Belediyesi personeli olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kadına yönelik şiddetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Başkan Sengel, gerekli incelemelerin hızla yapıldığını ve şüpheli H.Z.’nin belediye ile ilişiğinin kesildiğini kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Selçuk hayvan
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