Yaren leylek 14'üncü yılda da göçüp gelmişti! Yaren leylek için Uluabat Gölü'nün kıyısındaki köye akın ettiler

4 yıl önce Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk kuran Yaren leylek, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yılda 15 Mart'ta dostunun kayığına kodu.

EŞİ NAZLI'DAN 2 GÜN SONRA GELDİ

Eşi Nazlı’dan 2 gün sonra gelen Yaren Leylek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

AKIN AKIN GELDİLER

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden ve tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyüne, Yaren leyleğin geldiğini öğrenenler akın etti.



DÜRBÜNLE İZLEDİLER

Havanın da güzel olmasını fırsat bilip, kilometrelerce uzaklıktan köye gelenlerden kimi fotoğraf çekerken, kimi ise dürbünle Yaren Leylek ile eşi Nazlı'yı izledi. Yaren leyleği görmek isteyenler yuvasının olduğu sokakta yürüyüş yaptı.



Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan köyde gözlem kulesine çıkanlar Yaren leyleği yakından izledi.

Yaren leyleği ziyaret eden bazı vatandaşlar, "Yurt dışından geldim. Filmlere konu olan bu hikayeyi yakından takip etmek istedik. Bu yıl Yaren leylek biraz geç geldi ama onun gelmesi hepimizi sevindirdi. Biz de bu güzel hikayeyi buraya gelerek öğrenmek istedik" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır