Yargılanmaların TRT'de yapılması çağrısının ardından Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür: "Hakkaniyetli şekilde destek verdi"

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu partilileri ziyaret etti. Özel’in saat 11.00’da başladığı görüşme saat 16.30 sıralarında bitti. Ziyaret sonrasında Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YARGINLANMALAR TRT'DEN YAYINLANSIN" ÇAĞRISI SONRASI BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

İBB’de yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılamaların TRT’den canlı yayınlaması ile ilgili MHP Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile ilgili konuşan Özel, "Bu konuda doğru bir talebim ısrarlanması gücü ile Türkiye çok doğru bir noktaya geldi. Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki iftiraya uğruyoruz. Biz dedik ki arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. Siz de savcılarınıza güveniyorsanız gelin bunları başta TRT ve tabii ki bir kanaldan tamamını verecek iddialar ve yanıtlarda duyulacak.

"SAYIN BAHÇELİ HAKKANİYETLİ BİR ŞEKİLDE BUNA DESTEK VERDİ"

Ayrıca bir frekans üstünden yayın yapılması son derece doğru bir iştir. Bizim özgüvenimizi bizim iddia edildiği gibi haracın rüşvetin değil temiz siyasetin temsilcileri olduğumuzu milletimizin görmesini istiyoruz. Sayın Bahçeli hakkaniyetli bir şekilde buna destek verdi. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar görmeyenler 3 maymunu oynayanlar AK Parti grubunda ve sıralarında buna destek vereceklerini söylediler" dedi.

(AA)