Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin kutlama mesajı şu şekilde:

"Türk milletinin bağımsızlık yolunda yazdığı en önemli destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesidir.

30 Ağustos, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda hukuk devleti ilkeleri ve demokratik Cumhuriyetimizin temellerini atan, millet iradesinin sarsılmaz zaferidir.

Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın emanet ettiği bu kutsal vatanı, adaletin gücü ve hukukun üstünlüğü temelinde aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

