HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yargıtay Daire Başkanı Yaman, Yeni Şafak'a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum"

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, kendisini hedef alan Yeni Şafak gazetesine ateş püskürmeye devam ediyor. Yaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Daire Başkanı Yaman, Yeni Şafak'a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum"
Rosetta

Yeni Şafak gazetesi son zamanlarda bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'yı hedef alan haberlere imza atmıştı. Gazete son olarak ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman'a yüklendiği haberinde “Yargıtay’da FETÖ gölgesi hala sürüyor” ifadelerini kullanmıştı.
Yargıtay Daire Başkanı Yaman, Yeni Şafak a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum" 1

"YENİ ŞAFAK ÇETESİ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde gazete için "Yeni Şafak çetesi" diyen Abdullah Yaman, "Bahsi geçen haber içeriğinden sadece birini doğrulayın istifa etmezsem şerefsizim" ifadelerini kullanmıştı.

"MİDE BULANDIRIR"

Yaman’ın Yenişafak’a meydan okuması sürüyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Yaman, "Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum. Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır." dedi.

"YENİ ŞAFAK MÜSVEDDESİ..."

Yaman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"ZORUNLU AÇIKLAMA
Hükümetin, yarı resmi “El Ahram” gazetesiymiş algısını bırakarak sağa sola; tehdit ve şantajla ayar vermeye kalkışan Yeni Şafak müsveddesi “durmak yok tezvirata devam” anlayışıyla reklam arası bile vermeden, tetikçiliğe devam ediyor, maalesef.
Benzer vakıalarda genelin yaptığı gibi “yayın yasağı koydurma” refleksini sergileme yoluna gitmedik. Neticede kimseden saklı gizli faaliyet yürütmediğimizden “hodri meydan” dedik.
Gelin görün ki görevi kötüye kullandığımıza dair hiçbir somut delil sunmadan harcı alem iftira ve çamurlama faaliyetine aynen devam, diyorlar. "

Yargıtay Daire Başkanı Yaman, Yeni Şafak a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum" 2

"İDDİALAR ŞAYET DOĞRUYSA..."

"İddialar doğruysa şayet benim hakkımda, değilse Darbaz bülteni hakkında refleks sergilemeye davet ettiğim ilgili devlet kurumlarından çıt bile çıkmayınca iş başa düştü, maalesef. Şeytan taşlamaktan tavafa da vakit buluruz inşallah.
Bu dönemde semirtilip şımartılmış ancak düzenli aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruha karşı manevi tazminat ve suç duyurusu hazırlıklarını yapıyorum elbette.
Yeni Şafak küçüktür lakin mide bulandırır, potansiyelinden hareketle; müsaadenizle fazla detaya inmeden özet bilgi sunmak istiyorum.
Haberde bahsedildiği üzere FETÖ’den soruşturma geçiren bir kardeşim bulunmadığı gibi yurtdışına kaçan ya da yurtdışını gören bir kardeşim bile olmamıştır. Keza FETÖ iftirasıyla uzun süre açığa alınan büyük oğlum hakkında hiçbir delil elde edilemediğinden bilahare kamu görevine iade edilmiştir. Diğer oğlum ise hiçbir suçlamayla karşılaşmadığı halde cari hukuk anlayışımızdaki “cezaların sülaleliği” ilkesinden dolayı sürekli mobinge maruz kaldığından dayanamayıp pasaportla yurt dışına çıkarak halen hayatını orada işçi olarak idame ettirmek zorunda bırakılmıştır.

"İHLAL KARARI VERİLMİŞTİR"

"Bahsi geçen dosyaya gelince: Dairemiz kararı, en son tüm hukuk dairelerinin temsilcilerinden oluşan 25 kişilik Hukuk Genel Kurulundan bile geçip kesinleşmiştir. Bahsi geçen genel kurulda benim sadece bir oy hakkım bulunuyor. Hukuk Genel Kurulu gündemini belirleme yetkisi ilgili kurul başkanının inisiyatifinde olup, “dosyayı kendi heyetine çekti” iftirasının gerçeklikle bağdaşır tarafı bulunmamaktadır. Kaldı ki sonucun sadece şahsi inisiyatifimle tahakkuk ettiğini söylemek, diğer yüksek hakimlerin iradesine ve nihayetinde Yargıtayın kurumsal kimliğine hakarettir. Gazete müsveddesinin sık sık dile getirdiği Anayasa Mahkemesi kararında; hak sahipliğinin tespitine dair herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Benim henüz üyesi bile olmadığım Dairemizin 2015 tarihli kararında yeterli gerekçe bulunmadığına ilişkin değerlendirme yapılarak ihlal kararı verilmiştir. Bu aşamadan sonra yeniden yapılan yargılamada gerek Dairemiz, gerekse Hukuk Genel Kurulu ki (karar henüz yazım aşamasında) anayasa mahkemesinin yetersiz gerekçe eleştirisini karşılayacak ilave gerekçe koymak suretiyle hak ihlalini gidermiş olacaktır. Yani konu yalnızca usule ilişkin bir noksanlığın giderilmesinden ibarettir. Bu arada, dünyalık namına ne varsa hepsine kavuşmuş, ancak ahlak, etik, haysiyet, din gibi kavramları geçmişteki gecekondusunda unutmuş obez bir çeteye karşı, haklının yanında duruş sergileme yüce gönüllüğünü gösteren tüm insanımıza teşekkürlerimi arzetmeyi büyük bir borç biliyorum.
Sosyal medyada yer alan binlerce mesaj ve paylaşımınızı erinmeden tek tek okudum. İyi ki varsınız. Sağolun var olun.
Rab’bine sığınan kimseden korkmaz. Adalet bekçiliğine aynen devam, inşallah."

Yargıtay Daire Başkanı Yaman, Yeni Şafak a sert sözlerle tepki gösterdi: "Suç duyurusu hazırlıklarımı yapıyorum" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandıNevşehir merkezli "change araç" operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdiŞoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Yeni Şafak Gazetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.