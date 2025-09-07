HABER

Yarım saat arayla 2 otomobil çarptı! 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Elazığ'da yarım saat ara ile 2 otomobilin çarptığı 94 yaşındaki Mehmet İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adam bugün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ufuk Dağ

Olay, 18 Ağustos günü merkez Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 94 yaşındaki Mehmet İzgi, emekli maaşını çekmek için evden çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye otomobil çarptı.

Sürücü ve çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılan yaşlı adam, 'ben iyiyim' diyerek ambulans çağrılmasını kabul etmedi. Ardından bankaya giden ve parasını çeken İzgi, eve gitmek için yola koyuldu. Aynı yerden yine yolun karşısına geçmeye çalışan İzgi'ye bu kez başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzgi, bu sefer ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. İzgi, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti.

İzgi, bugün Hz. Ali Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedildi.

Elazığ
