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Yarın dikkat! Samsun’da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Afrika çöl sıcaklarının etkili olduğu Samsun’da hava sıcaklığı 42 dereceye yükseldi ve 87 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.

Yarın dikkat! Samsun’da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Samsun’da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 15 Ağustos 1938’de 39 derece olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ise Samsun’un Vezirköprü ilçesinde termometreler 42 dereceyi gösterdi. Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı şehirde Havza’da da sıcaklık 40 dereceye yükseldi. Samsun merkez ilçelerinde hava sıcaklığı nemle birleşince hissedilen sıcaklık 36 dereceyi geçti.
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve çeşmelere koştu. Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneş altında fazla kalmamaya çalıştı. Aşırı sıcaklıktan gölgelik alanlara saklanarak kurtulmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, zorunda olmadıkça güneş altında durmadıklarını, daha önce böyle kavurucu bir sıcağa şahit olmadıklarını söylediler.

YARINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da ve Vezirköprü’de hava sıcaklığının artarak devam edeceği, yarın rekorun tazelenerek 44 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan ytkililer, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında güneş altında kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sıcaklık
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