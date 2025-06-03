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"Yarına kalır ama yanınıza kalmaz" diyerek tepki gösterdi! Ekrem İmamoğlu'ndan 'gözlatı fotoğrafı' eleştirisi: "Savaş suçlusu gibi dizip..."

İBB'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP'ye yönelik 5. dalga gözaltılarında ortaya çıkan fotoğrafı eleştirerek, "Ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet unutmayacak" dedi.

"Yarına kalır ama yanınıza kalmaz" diyerek tepki gösterdi! Ekrem İmamoğlu'ndan 'gözlatı fotoğrafı' eleştirisi: "Savaş suçlusu gibi dizip..."
Mustafa Fidan

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya paylaşımı yaparak gözaltına alınan CHP'lilerin basına yansıyan fotoğrafını eleştirdi.

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İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarına kalır ama yanınıza kalmaz.

Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı bir iftiracının sözleriyle sabahın köründe ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet unutmayacak. Vicdandan, ahlaktan, hukuktan yoksun bu yaptıklarınızın hesabını er ya da geç hukuk önünde vereceksiniz.

Ekrem İmamoğlu"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı CHP ibb
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