HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yarısını yatan çıkacak! Af gibi haber: Cezaevleri boşalıyor, 50 bin kişi yararlanacak

Af gibi yeni düzenleme geliyor. Ceza infaz sisteminde hükümlerin sadeleştirilmesi tartışması sürerken; infaz eşitliğinin hedeflendiği çalışmada sona gelindi. AK Parti’nin Meclis'e getirmeyi hazırlandığı düzenlemenin yasalaşması halinde, 10 yıl hapis almış hükümlülerden cezasının yarısını çekenlere tahliye yolu açılacak. Düzenlemeden 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak.

Yarısını yatan çıkacak! Af gibi haber: Cezaevleri boşalıyor, 50 bin kişi yararlanacak
Devrim Karadağ

Af gibi yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Yeni bir infaz sistemi için çalışmalarına hız veren AK Parti; söz konusu düzenleme ile hükümlerin sadeleştirilmesi, daha anlaşılır hâle getirilmesi ve kalıcı olmasını hedefliyor. MHP’nin yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokrasisi de yeni bir infaz sistemine olan ihtiyacı sık sık gündeme getirirken; infazda eşitliğin sağlanması maksadıyla başlatılan çalışmaların bu yıl içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

AK Parti’nin hukukçu kurmayları, yapılacak düzenlemenin 3 adımda ele alınacağını belirterek, öncelikle değişik suçlar için uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesi nin sağlanacağını dile getiriyor.

Yarısını yatan çıkacak! Af gibi haber: Cezaevleri boşalıyor, 50 bin kişi yararlanacak 1

İNFAZ SÜRELERİNİN EŞİTLENECEK! AĞIR SUÇA İSE TAHLİYE YOK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti kaynakları “Adli suçlarda mahkûmlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak, kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” dedi.

Aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı tarihler sebebiyle farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasının, ceza adaletini zedelediği ifade ediliyor.

Yarısını yatan çıkacak! Af gibi haber: Cezaevleri boşalıyor, 50 bin kişi yararlanacak 2

YARISINI YATAN ÇIKACAK

Bu nedenle AK Parti’deki genel görüş; infazın yarı oranında uygulanması yönünde ortaya çıktı. Söz konusu formül yasalaşırsa, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlünün, 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini dışarıda geçirebilmesine imkân sağlanacak ve hâlen cezasının yüzde 50’sini çekenlere de tahliye edilmeleri fırsatı getirilecek.

ANA FORMÜL “İYİ HÂL” OLACAK

İnfaz süresinin yarı oranında uygulanması aşamasında Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının vereceği iyi hâl değerlendirmeleri büyük rol oynayacak. Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti de sık sık, bu kurulların objektif değerlendirme yapmadığına yönelik eleştirilerini hükûmete iletiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde de söz konusu kurullar en önemli başlık olarak yer alıyordu. Bu nedenle AK Parti’nin yapacağı yeni yasal değişikliklerinin ikinci aşamasında, cezaevi gözlem kurullarının işleyişine yönelik adım atılacak.

Yarısını yatan çıkacak! Af gibi haber: Cezaevleri boşalıyor, 50 bin kişi yararlanacak 3

UZMANLAR İKNA OLMALI

Bu kapsamda, suçun içeriğine özgü denetim mekanizması getirilecek. Gözlem kurullarındaki psikolog, pedagog, psikiyatr gibi uzmanların etkinliği artırılacak. Böylece bir hükümlünün gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmiş olacak. Topluma ayak uyduracağı görülenler şartlı salıverme şartlarından yararlanacak.

CEZAEVİ SONRASI TAKİP

Üçüncü aşamada ise şartlı salıverme ile kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak olanların takibine yönelik adım atılacak. Bu durumda olanların topluma ayak uydurmaları için hem kendisine hem de ailesine psikolojik destek dâhil tüm destekler verilecek. Bu kişilerin iş bulması sağlanacak. Mesleki eğitim desteği dahil olmak üzere yeni bir hayat kurmaları ve ıslahlarına yönelik destekler gündeme gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mamdani'den dondurucu soğukta ikinci yeminMamdani'den dondurucu soğukta ikinci yemin
ABD'den Çin'in Tayvan yakınındaki askeri tatbikatına yanıtABD'den Çin'in Tayvan yakınındaki askeri tatbikatına yanıt

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
af cezaevi ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.