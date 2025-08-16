HABER

YAŞ kararları sonrası Orgeneral Kemal Yeni emekli mi oluyor? "İstifa dilekçesi verdi' iddiası

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları sonrası TSK'da 'sürpriz' bir gelişme yaşandı. Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na atanan Orgeneral Kemal Yeni’nin, göreve başlamadan “emeklilik” dilekçesi verdiği iddia edildi. Yeni’nin emeklilik talebinin kabul edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde boşalan 3. Ordu Komutanlığı için yeni bir atama yapılması gerekecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararlarla 3. Ordu Komutanlığı’na getirilen Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kemal Yeni’nin “emeklilik” talebinde bulunduğu iddia edildi.

'EMEKLİLİK İŞLEMLERİ BAŞLATILDI' İDDİASI

T24'ün haberine göre, Orgeneral Yeni için emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

YAŞ KARARLARI SONRASI METİN GÜRAK DA EMEKLİYE AYRILMIŞTI

YAŞ kararları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın emekliye ayrılması dikkat çekmişti.

Gürak’ın Genelkurmay’daki en yakın ekibinde yer alan 2. Başkan Orgeneral Kemal Yeni de aynı kararlarla Ankara’dan Erzincan’a atanmıştı.

Ancak Yeni’nin, bu görevlendirme sonrası Genelkurmay’a “emeklilik” dilekçesi sunduğu bilgisi kulislere yansıdı.

Orgeneral Kemal Yeni daha önce Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken, Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasının ardından Ankara’ya Genelkurmay 2. Başkanı olarak getirilmişti. Gürak’ın emekliye sevk edilmesiyle birlikte Yeni’nin Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na tayini yapılmıştı.

Yeni’nin emeklilik talebinin kabul edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde boşalan 3. Ordu Komutanlığı için yeni bir atama yapılması gerekecek.

