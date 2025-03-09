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Yasa dışı sorgu yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
09.03.2025 14:42
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Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla vatandaşların kişisel bilgilerini sorguladıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı sorgu yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen siber devriye faaliyetleri kapsamında; Ankara'da bazı şüphelilerin, vatandaşların kişisel bilgilerinin (ikamet adresi, yakınları, numarası, meslek bilgisi) sorgulanabildiği 'JaNTİ' isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığını tespit etti. Şüphelilerin kullandığı sunucular belirlendi ve dijital izler ortaya çıkarılarak 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital delillere de el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANKARA--YASA-DISI-SORGULAMA-YAPAN-5-SUPH_602260_178205

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Anahtar Kelimeler:
Ankara sorgulama
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