Yasağa rağmen denize açıldılar; son anda boğulmaktan kurtarıldılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen botla denize açılan 3 kişi, son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Yasağa rağmen denize açıldılar; son anda boğulmaktan kurtarıldılar

Olay, saat 13.30 sıralarında Yalı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen 3 kişi, şişme botla dalgalı denizde açıldı. Dalgalarla nedeniyle bot alabora olurken, sahilde bulunan cankurtaranlar denize düşen 3 kişinin yardımına koştu. Boğulmaktan son anda kurtarılan 3 kişi, kıyıya çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından 3 kişinin sağlık kontrolleri yapıldı. Göğüs kemiğinde kırık olduğu değerlendirilen C.Y. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Sakarya
