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  4. Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

26.03.2025 10:09
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Kütahya'da yaşayan Ali Osman Yeni parkta karşılaştığı Salih Ten'le önce tartıştı ardından Ten'i vurarak olay yerinden kaçtı. Ten olay yerinde hayatını kaybederken inceleme yapan ekiplere bir ihbar daha geldi. Bu kez de Ali Osman Yeni'nin eşi Havva Yeni'nin evinde cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı ise evinin önünde gözaltına alındı. İlk ifadesinde ise 'Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim' dedi.

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Kütahya’da Ali Osman Yeni (59), eşi Havva Yeni (61) ile onunla gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Salih Ten’i (60) farklı yerlerde tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından evinin önünde yakalanan Ali Osman Yeni, gözaltına alındı.

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PARKTA KARŞILAŞTI! VURUP KAÇTI

Kütahya’da Ali Osman Yeni, İnköy Mahallesi 8’inci Ak Sokak üzerindeki parkta Salih Ten ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Ali Osman Yeni, tüfekle Salih Ten’i göğsünden vurup, olay yerinden kaçtı.

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OLAY YERİNDEYKEN YENİ İHBAR GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen Salih Ten, kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptıkları sırada, 66’ncı İncik Sokak üzerindeki bir evde silahlı kavga olduğu ihbarı geldi. Eve giden ekipler, Ali Osman Yeni’nin eşi Havva Yeni’yi de vurarak öldürdüğünü belirledi.

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‘ARALARINDA GÖNÜL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM’

Ali Osman Yeni, evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ali Osman Yeni’nin ilk ifadesinde “Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim. İlk önce Salih Ten’i daha sonra ise eve giderek nikahlı eşim olan Havva Yeni’yi öldürdüm” dediği öğrenildi. Salih Ten ve Havva Yeni’nin cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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ESI-VE-ONUNLA-GONUL-ILISKISI-OLDUGUNU-ON_627983_186013Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya yasak aşk
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