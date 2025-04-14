Yasak aşk skandalı Esra Erol'un programında ortaya çıktı! Damat, nişanlısının annesini hamile bıraktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişki ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında gündeme geldi.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

3 AYLIK HAMİLE

Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Şahin ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.



Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. İlginç olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.