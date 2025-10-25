HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yasal sınırın 5 katı alkollü halde kaza yaptı: Gazeteciyi TC'sini isteyip tehdit etti! "Benim ağırlığımı göreceksin"

İçerik devam ediyor

Aksaray’da yasal sınırın 5 katı alkollü halde kamyonetle trafiğe çıkan sürücü, kendini görüntüleyen basın mensubunu, "Benim ağırlığımı göreceksin" diyerek tehdit etti. "Bu sene rekor ceza yedim" diyen sürücü polis memurlarına da "Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı" dedi.

Aksaray'daki kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ç. (36) idaresindeki 68 ACC 405 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücünün tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

YASAL SINIRIN 5 KATI ALKOLLÜ ÇIKTI

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücüye alkolmetre üfletilerek alkol testi yapıldı. Sürücünün, yasal sınırın 5 katını aşkın 1.10 promil alkollü ve kamyonetin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Polis memurunun "Ne içtin?" sorusuna önce "Herhangi bir şey içmedim" diye cevap veren sürücü, daha sonra "İçtiğim 2 tane. Başka bir şey yok" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulacağından habersiz olan sürücü ehliyet puanının derdine düşerken, "Ceza yazın tamam, ehliyet puanım düşmesin de" diye konuştu.

Yasal sınırın 5 katı alkollü halde kaza yaptı: Gazeteciyi TC sini isteyip tehdit etti! "Benim ağırlığımı göreceksin" 1

"REKOR CEZA YEDİM"

Uğur Ç., "Bu sene rekor ceza yedim. Şu kazayı siz görmeseniz ne olacaktı. Sizden önce biz yetişirdik. Bir de o taraftan bakın" şeklinde konuştu.

Ardından görevini yapan gazeteciye yönelen Uğur Ç., "Çektiğin adamları bir düşün taşında öyle çek. Yarın söz seni çağıracağım. Bakalım senin ağırlığını ben göreceğim. Sen de benim ağırlığımı göreceksin. Yarın göreceğiz. Ben seni çağıracağım. TC’ni ver bana" deyip tehdit etti.

Yasal sınırın 5 katı alkollü halde kaza yaptı: Gazeteciyi TC sini isteyip tehdit etti! "Benim ağırlığımı göreceksin" 2

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 166 lira olmak üzere toplamda 11 bin 433 lira para cezası kesildi. Kamyonet ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edilirken, sürücü Aksaray Cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan adli işlem gereği gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere önce sağlık kontrolüne sonra da polis merkezine götürüldü.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Şafak yazarı TELE1'e kayyum olarak atandıYeni Şafak yazarı TELE1'e kayyum olarak atandı
Düğün dönüşü bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybettiDüğün dönüşü bariyerlere çarpan genç sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.