"‘Yaşamak istemiyorum’ dedi, ekipler seferber oldu! 24 saat sonra bakın nerede bulundu

İhbar üzerine Jandarma, komando, JAK, itfaiye, AFAD ekipleri ve arama köpekleri olay yerine sevk edildi. Ancak gece boyunca yapılan tüm aramalara rağmen kadın bulunamadı. Olaydan tam 24 saat sonra, kadının Sarılar Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde olduğu ortaya çıktı.

KAZADAN SONRA KAYBOLDU!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Manavgat-Akseki D-695 Karayolu'nda bir otomobilin tek taraflı kaza yaptığı bildirildi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, aracı kazalı halde buldu.

Araç içinde, sürücüye ait olduğu değerlendirilen kimlik ve kişisel eşyalar bulunan bir çanta vardı. Ancak kazayı yapan kadın ortada yoktu.

“KANSERİM,YAŞAMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞ

Jandarma ekipleri, araçtaki kimlik bilgileri üzerinden kazayı yapan kişinin Ela Ç. olduğunu belirledi. Sürücünün yakınlarına ulaşan ekipler, Ela Ç.’nin kendilerine “Meme ve rahim kanseriyim, yaşamak istemiyorum” dediğini öğrendi.

Kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine, olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Komando, JAK, İtfaiye, AFAD ve Jandarma Arama Köpekleri sevk edildi.

Gece boyunca süren aramalara rağmen hiçbir iz bulunamadı.

HERKES ONU ARARKEN, EVDE UYUYORMUŞ

Olayın üzerinden tam 24 saat geçmişti.Bu sırada Sarılar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, jandarmaya ulaşarak kazayı yapan Ela Ç.'nin arkadaşı olduğunu ve kendisine ait evde kaldığını bildirdi. Jandarma ekipleri hemen verilen adrese giderek Ela Ç.’yi evde buldu.

Yapılan incelemelerde, Ela Ç.’nin ciddi bir hastalığının olmadığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından otostop yaparak Manavgat'a geldiği, kendisinde anahtarı bulunan Sarılar Mahallesi’ndeki arkadaşının evine giderek sadece uyuduğu öğrenildi.

(İHA)