Yaşananlar unutulmadı... Bayramda bile boş kaldı! Artık kimse oraya gitmiyor

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciasının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi. Denetlemelerin ardından 34 konaklama tesisi kapatılırken, 8 tesisin ise ruhsatı iptal edildi. 29 konaklama tesisine ise tespit edilen eksiklikleri gidermesi için süre verildi.

Kayak merkezinde çıkan yangın, kentteki faaliyetlerini sürdüren turizm tesislerini de olumsuz etkiledi. Abant Gölü Milli Parkı, Bolu Dağı ve kent merkezindeki aralarında 5 yıldızlı lüks otellerin de bulunduğu turizm tesislerinde Ramazan Bayramı tatillerinde rezervasyon, rakamlarında ciddi düşüşler yaşandı. Bayram tatillerinde önceki yıllarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan otellerdeki doluluk oranları bu bayram tatilinde yüzde 20’lere kadar geriledi.

‘DİĞER TURİZM TESİSLERİNİ AYNI KATEGORİTE KOYMAK DOĞRU DEĞİL’

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, yangının üzerinden geçen 2 aydan bu yana kurumların Bolu’daki turizm tesislerini denetlediğini belirterek, “2025 yılında Bolu’da hedeflediğimiz 2,5 milyon turisti yakalamak biraz zor olacak gibi görünüyor. Türkiye için de beklediğimiz rakamları yakalamak zorlaştı. Bolu’da bulunan tüm turizm tesisleri tek tek denetlendi, incelemeleri yapıldı. Uygun olmayanlar şu an kapalı. Uygun olanlarda rezervasyon yapılması konusunda bir sıkıntı yok. Bolu yüzde 100 doluluk oranına ulaşan bir il olarak şu anki durumu hak etmiyor. Bir turizm tesisinin başına böyle olay geldi diye diğer turizm tesislerini aynı kategoriye koymak çok doğru değil. Fakat insanlarımızda psikolojik bir durum var bunu da anlıyoruz. Bolu, Türkiye’nin nadir turizm bölgelerinden biridir ve en kısa zamanda hak ettiği yere gelecektir. Benim temennim önümüzdeki Kurban Bayramı’na kadar tüm eksikliklerin tamamlanması noktasında. Tekrar turizmde hak ettiğimiz yeri alacağız. 10 bin yatak kapasitemiz ve 2 milyon turistimiz ile ciddi bir potansiyele sahibiz” diye konuştu.

GÜVENLİ TATİL İÇİN HAZIRLIKLARI YAPTIK

Bolu Dağı’nın eteklerindeki 5 yıldızlı bir otelde pazarlama satış koordinatörü olan Hikmet Yeşilkaya ise sürdürülebilirlik ve güvenli tesis anlayışını kendilerine motto edindiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Güvenli turizm, güvenli tesis, güvenli hizmet anlayışını düstur edindik. Tüm yapılan denetimlerde otelimizin ne kadar güvenli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Tüm odalarımız, otel içi, otel dışındaki aktivitelerimiz konuklarımızın güvenli bir şekilde tatil yapmaları yönünde hazırlıklarımız her şeyi ile tamamlanmış durumda”

Bolu’daki bir otelin genel müdürü Büşra Çarıkçı da bayram tatillerinde önceki yıllarda otellerinin en az yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını söyleyerek, “Yaşadığımız talihsiz yangın nedeniyle şu an doluluk oranlarımız çok düşük. Böyle nasıl ilerleyeceğiz zaman gösterecek” dedi.

(DHA)