Yaşayan son kabadayı olarak biliniyordu! Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu!

2009’da işlenen iş insanı Fatih Edremit cinayeti nedeni ile 25 yıl hapis cezası alan ve En son İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan Hasan Heybetli (75), tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulundu. Heybetli, sanatçı Muazzez Abacı’nın da eski eşiydi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Hasan Heybetli bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Cezaevi görevlilerinin, Heybetli ile son temasının ise saat 18.45 sıralarında olduğu kaydedildi. Hasan Heybetli’nin ölümü nedeni ile nöbetçi savcının cezaevine gittiği öğrenildi. Konuya yakın 3 ayrı kaynak, Heybetli’nin ölümüne ilişkin ‘doğal ölüm’ bilgisini verdi.

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

Hasan Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu. Hasan Heybetli, 1950 yılında Siirt’te doğdu. Babası, 'Arap Hüso' olarak tanınan kabadayı Hüseyin Heybetli’dir. Cengiz Heybetli adında bir kardeşi bulunmaktadır.

1970’li yıllarda İstanbul’un yeraltı dünyasında adını duyuran Hasan Heybetli, çok sayıda adam yaralama ve mekan basma olayına adı karıştı. Bu süreçte defalarca hapse girip, çıktı. 1990’lı yıllarda Türkiye’den uzaklaşarak ABD başta olmak üzere yurt dışında yaşadı. 2004 yılında şarkıcı Kader Çetintürk’ün de adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2009 yılında İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı. Mahkeme, Hasan Heybetli’yi 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etti. Bu karar Yargıtay tarafından da onandı ve cezası Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz edilmeye başlandı.

Cezaevinde prostat kanserine yakalanan Hasan Heybetli, 2014 yılında Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi mahkum koğuşuna sevk edildi. Burada Üroloji servisinde prostat kanseri, Kardiyoloji servisinde ise kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördü.