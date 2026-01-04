HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yakınları bir süredir kendisinden haber alamadıkları yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Yeni Mahalle 153 Sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Yaşar Karabulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler savcılık izni sonrası çilingir marifeti ile eve girdi. Karabulut evde harekesiz bir şekilde bulunurken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Karabulut’un cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lodos, yük gemilerini vurdu! Edremit Körfezi’ne sığındılarLodos, yük gemilerini vurdu! Edremit Körfezi’ne sığındılar
İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbetiİtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.