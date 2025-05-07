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Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Giresun’un Dereli ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Uslu (76), evde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Dereli ilçesi Kızıltaş köyünde Mustafa Uslu’nun yalnız yaşadığı evin mutfağında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evde yalnız olan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi. Uslu’nun cenazesi, otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Giresun
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