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"2 saattir bir balık tutamadın" diyerek yaşlı adamı darp etti! Adliyenin duvarlarını yumruklayınca yakayı ele verdi

Samsun'da sahilde olta ile balık tutan yaşlı adamı darp edip montunu ve ehliyetini, banka kartı ile ulaşım kartını gasp eden genç, ifadesini sormak için gittiği adliyede duvarı yumruklayıp taşkınlık yapınca yakayı ele verdi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"2 saattir bir balık tutamadın" diyerek yaşlı adamı darp etti! Adliyenin duvarlarını yumruklayınca yakayı ele verdi

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi civarında dün sabah saat 06.30 sıralarında olta ile balık tutan 70 yaşındaki M.K.A.'nın yanına giderek, "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek sataştı.

Şüpheli şahıs, yaşlı adamı darp ederek montunu, ehliyetini, banka kartını ve Samkart'ını gasp etti.

DUVARLARI YUMRUKLADI!

M.K.A.'nın bisikletini de denize atan kimliği belirsiz şahıs olay yerinden kaçtı.
M.K.A., Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. "Kamu malına zarar vermek" suçundan ifadesi olduğunu ileri sürerek dün öğlen saatlerinde Samsun Adliyesine giden U.B.(18), aniden duvarları ve panoları yumruklayarak taşkınlık yapınca adliye polisi tarafından gözaltına alındı.

Üzerinde M.K.A.'ya ait gasp edilen mont, ehliyet, banka kartı ve Samkart çıkan U.B., ehliyet ve banka kartının amcasına ait olduğunu ileri sürse de polisi inandıramadı.

"2 saattir bir balık tutamadın" diyerek yaşlı adamı darp etti! Adliyenin duvarlarını yumruklayınca yakayı ele verdi 1

Savcının talimatıyla Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen U.B.'nin polis merkezinde gasp olayının aranan şüphelisi olduğu ortaya çıktı. U.B., "gasp, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Adliye
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