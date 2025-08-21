HABER

Yaşlı annesini boğazını keserek katletmişti! Cezaevinde hayatını kaybetti: Ölüm sebebi ise...

Mersin'de yaşanan korkunç olayda 48 yaşındaki şizofreni hastası Ali Durmuş, bilinmeyen bir nedenle 68 yaşındaki annesi Belkıs Durmuş'u hunharca bıçaklamış, üstüne de boğazını keserek öldürmüştü. Kan donduran vahşet sonrası cezaevine giden Durmuş ölü bulundu. Yetkililer Durmuş'un ölüm nedenini açıkladı.

Mersin'in Mut ilçesinde annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir ay olmadan hayatını kaybetti. Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşetin ardından Durmuş'un cezaevindeki ölüm nedeni yetkililer tarafından açıklandı. İşte tüm detaylar!

BOĞAZINI KESEREK KATLETMİŞTİ

İHA'nın haberine göre korkunç olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Ali Durmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Durmuş'u defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, annenin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANIP HAYATINI KAYBETTİ

Tutuklanan katil zanlısı Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Görevliler, bir aya yakın cezaevinde olan Durmuş'un hareketsiz olduğunu ve kontrol ettiklerinde öldüğünü tespit etti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Ölüm sebebinin belirlenmesi için Durmuş'un cesedi Adli Tıp'a gönderildi. Durmuş'un ölümüne yönelik ilk tespitte ise böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

