Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Olay dün gece Kırkağaç'a bağlı Yağmurlu Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın 2. katında başlayan yangın, kısa zamanda tüm binayı sardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Küle dönmüş evden geriye yaşlı bir kadının cenazesi kaldı. Yangın sırasında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Hanife Yörük isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü, mahallede büyük üzüntüye sebep oldu.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır