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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

06.03.2025 11:51
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Denizli'de kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın, komşuları ve yakınları tarafından yalnız başına yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; TOKİ konutlarındaki evinde yalnız başına yaşayan 69 yaşındaki Perihan Saymaz’dan birkaç gündür haber alınamaması üzerine yakınları ve komşuları durumdan şüphelenerek evine bakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde yaşlı kadını evinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı kadının bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Perihan Saymaz’ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından kesin olarak belirlenebilmesi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesinin bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Alaattin Mahalle Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Kadın
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