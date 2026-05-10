Yaşlı kadına şiddet uyguladığı iddia edilen hasta bakıcı gözaltına alındı

Samsun’un İlkadım ilçesinde baktığı 88 yaşındaki kadına şiddet uyguladığı iddia edilen Azerbaycan uyruklu kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, haftada bir gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta bakıcı olarak çalışan Azerbaycan uyruklu S.G. (63) adlı kadının baktığı Parkinson hastası 88 yaşındaki S.D. adlı kadına şiddet uyguladığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

BAKICI YAŞLI HASTAYA ŞİDDET UYGULADI

"Kasten yaralama" suçundan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.G., suçlamaları kabul etmedi. Mahkemede ifade veren S.G., yaklaşık 2 aydır yaşlı kadının yanında kaldığını ve bakımını üstlendiğini belirterek, yaşlı kadının zaman zaman geceleri yataktan düştüğünü söyledi. Son olarak 3 Mayıs gecesi yere düştüğünü gördüğünü anlatan şüpheli, yaşlı kadının yüzündeki morlukların düşmeden kaynaklandığını ileri sürdü. Şüpheli, yaşlı kadına kötü muamelede bulunmadığını savunarak, serbest bırakılmasını talep etti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, haftada bir gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

