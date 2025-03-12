Yason Burnu nerede, hangi ilde? Yason burnu yeri, efsanesi ve hikayesi

Karadeniz’in hırçın sularına doğru uzanan Yason Burnu Ordu’nun Perşembe ilçesi sınırlarında yer alır. Antik çağlardan bu yana gemicilerin uğrak noktalarından biri olduğu belirtilen bu yarımada adını Altın Post efsanesindeki Iason’dan almaktadır. Rivayete göre Iason ve Argonotlar burada mola vermiştir. Hatta rivayete göre bir tapınak inşa etmişlerdir. Günümüzde ise bölgenin en dikkat çeken yapısı 19. yüzyılda Rumlar tarafından inşa edilen Yason Kilisesi’dir.

Yason Burnu nerede?

Yason Burnu bir yarımadadır. Karadeniz kıyısında ve Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer almaktadır. Bu yarımada tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Yason Burnu, Ordu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Yason Burnu yeri, mitolojik hikayelerle de anılır. Altın Post efsanesindeki Iason ile Argonotlar’ın burada konakladığı rivayet edilir. Günümüzde 1869 yılında Rumlar tarafından inşa edilen Yason Kilisesi ve çevresindeki doğal yapılar keşfedilmesi gereken yerler arasındadır.

Yason Burnu hangi ilde?

Yason Burnu, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu ilinde bulunmaktadır. Ordu ilinin de Perşembe ilçesi sınırlarında yer almaktadır.

Yason Burnu efsanesi ve hikayesi

Yason Burnu efsanesi Altın Post’u arayan Argonotlar ile mitolojik kahraman Iason’a dayanır. Rivayete göre Iason ve ekibi bu bölgeye gelerek konaklamıştır. Ayrıca burada bir tapınak inşa etmiştir. Görünen o ki zaman içerisinde ise bu efsane, bölgenin adını ve kültürel kimliğini şekillendirmiştir.

Yason Burnu hikayesi ise sadece mitoloji ile sınırlı kalmaz. Burada 1869 yılında inşa edilen Yason Kilisesi ve tarihi deniz feneri bölgenin önemli yapıları arasında yer alır.