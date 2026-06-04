Yatak ve halıların arasına saklanan yılanı itfaiye buldu

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, evde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemede yılanın yatak ve halılar arasında saklandığı belirlendi. Sedir üzerindeki yastıklar ve yataklar dikkatlice kontrol edilirken, yılanın rulo halinde sarılmış bir halının arasında bulunduğu tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde alınan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır