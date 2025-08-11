HABER

Yatarken içtiği sigara sonu oluyordu: Polisin dikkati faciayı önledi!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin bir evden duman çıktığını fark etmesi büyük bir facianın önüne geçti. Yangının ev sahibinin yatarken içtiği sigaranın yatağa düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak’ta bir evden duman çıktığını fark eden Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek, ev sahibi M.G.’yi evden çıkarttı.

Sağlık ekipleri M.G.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının M.G.’nin yatarken yaktığı sigarayı uykuya dalması sonucu yatağa düşürmesiyle çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

