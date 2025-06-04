Yatsı namazı en geç ne zamana kadar kılınır? Yatsı namazı saat kaça kadar kılınabilir?

Günün son ibadeti olan yatsı namazının vakti merak edilir. Farz olan namaz ibadetini doğru şekilde yerine getirebilmek için ise vakitlere dikkat edilmesi gerekir.

Yatsı namazı en geç ne zamana kadar kılınır?

Yatsı namazı 5 vakit namazın gün içindeki sonuncusudur. Bu namaz, güneşin batmasından sonra kılınan akşam namazının ardından, karanlığın tamamen bastığı zaman diliminde kılınır. Yatsı ezanının okunması, yatsı namazı vaktinin girdiğini bildirir. Bu vakit bir sonraki namaz olan sabah namazı vaktine kadar devam eder. Aradaki geniş zaman dilimi Müslümanlara namazlarını kılabilmeleri için önemli bir esneklik sunar.

Fıkhi mezheplere göre yatsı namazının kılınma vaktine dair bazı farklılıklar vardır. Özellikle Hanefi mezhebine göre yatsı namazının vakti, fecr-i sadık, yani sabah namazı vaktine kadar sürse de bu namazı gece yarısından önce kılmak daha faziletli kabul edilir. Bu yüzden birçok İslam alimi yatsı namazının geciktirilmeden, gece yarısı olmadan önce kılınmasını tavsiye eder. Namazın vaktinde ve isteyerek geciktirilmeden kılınması ibadetin ruhuna daha uygundur.

Diyanet İşleri Başkanlığı yatsı namazı ne zamana kadar kılınır konusunda benzer bir görüş belirtir. Diyanet’e göre yatsı namazı, sabah namazının vakti girene kadar kılınabilir. Ama gece yarısına kadar kılınması daha uygundur. Gece yarısı ise güneşin batışından doğuşuna kadar geçen sürenin ikiye bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, güneş 20.00’de batıyor ve sabah 06.00’da doğuyorsa, gece yarısı 01.00 olarak kabul edilir. Bu sürenin sonrasında da namaz geçerli olur.

Yatsı namazı gece yarısına kadar kılınması tavsiye edilen, ancak sabaha kadar kılınabilecek bir ibadettir. Bu yüzden günlük meşguliyetler içinde fırsat bulan kişinin, gece çok ilerlemeden bu namazı kılması hem ibadetin ruhuna hem de sünnet uygulamalara daha uygun olur.

Yatsı namazı saat kaça kadar kılınabilir?

Yatsı namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından saat kaça kadar kılınabileceği detaylıca açıklanmış olan bir namazdır. Bu süre, yatsı ezanının ardından başlayarak sabah namazı vaktine kadar devam eder. Takvimlerde imsak olarak geçen zaman dilimine kadar olan süredir. Dolayısıyla yatsı namazı, sabah ezanı okunmadan önce kılınırsa vakti içinde yerine getirilmiş olur. Bu geniş zaman aralığı özellikle geç saatlerde evine dönen ya da meşgul olan kişiler için kolaylık sağlar.

Yatsı namazının kılınması için net bir saat verilmesi uygun olmayacaktır. Bunun sebebi ezan vakitlerinin şehirlere, mevsimlere ve illere göre değişkenlik göstermesidir. Yatsı namazı, bulunulan şehirde o günün ezan vaktinden, imsak vaktine kadar geçen sürede kılınabilir.

İslam alimleri, yatsı namazının çok geç saatlere ertelenmeden kılınmasını önerir. Bu noktada da gece yarısı ölçütü devreye girer. Güneşin batışı ile doğuşu arasındaki sürenin ortası gece yarısı kabul edilir ve bu saate kadar kılınan yatsı namazı daha uygun görülür.