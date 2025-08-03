Yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
03.08.2025 12:05
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Dalaman açıklarındaki yatta yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
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