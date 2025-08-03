HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Dalaman açıklarındaki yatta yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet o doktora tazminat ödeyecek: Yıllarca suçsuz yere hapis yattıktan sonra yeni karar geldiDevlet o doktora tazminat ödeyecek: Yıllarca suçsuz yere hapis yattıktan sonra yeni karar geldi
Bozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldıBozdoğan’da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Anahtar Kelimeler:
Dalaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Kadroya ayrılmak istediği için alınmamış! Galatasaray'da Lazio maçı sonrası veda

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Cübbeli Ahmet'in adını duyunca gözyaşlarını tutamadı! 'İçim titriyor, ama evli...' diyerek itiraf etti

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…

130 bin liralık altını başka kuyumcuya götürünce büyük şok yaşadı…

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

Haritamız güncellendi: İki alan dikkat çekiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.