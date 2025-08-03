Yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Dalaman açıklarındaki yatta yaralanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır