Yavaş'tan Gökçek için çok sert sözler! "Ailecek Ankara'ya çökmüşler" diyerek vurguladı "Eşinin vakfına onlarca otopark, oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı vermişler"

CHP'nin Ankara mitinginde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'i sert şekilde eleştirdi. Yavaş, "Ailecek Ankara'ya çökmüşler. Eşinin vakfına onlarca otopark, oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı vermişler. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gelir sana akıl vermeye kalkar" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP yarınki Kurultay Davası öncesi Tandoğan'da miting düzenledi. Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da açıklamalarda bulundu.

"TUTUKSUZ YARGILAMA OLMASI GEREKEN ŞEYDİR"

"Ankara halkı ile çalışarak 5 yıl boyunca hizmet ettik. Yaptığımız belediyecilik doğru bir belediyecilikti" diyen Yavaş, "5 yılın sonunda Ankara'da oylarımızı yüzde 60'a çıkardık. Yapılan engellemelere Türk halkının nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu. Muhalefet belediyelerinin engellenmesinin sonucu erken seçimde Ankara örneği gibi olacak. İstediğimiz adalet. Başta Ekrem Başkan olmak üzere belediye başkanlarımız tutuklu. Tutukluluk istisna tutuksuz yargılanma olması gereken şeydir" dedi.

"AİLECEK ANKARA'YA ÇÖKMÜŞLER"

Melih Gökçek'e yönelik eleştiriler getiren Yavaş, "Ailecek Ankara'ya çökmüşler. Eşinin vakfına onlarca otopark, oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı vermişler. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan gelir sana akıl vermeye kalkar" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YE GEÇENLERE ROZET, GEÇMEYENLERE KELEPÇE TAKILIYOR"

Yavaş açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidi ile yapılan iftiraların hukukta yeri yoktur. Hukuktan şaşmayın. Böyle olmadığı takdirde Türk milleti erken seçimde bunu size ödeyecektir. Açık yargılayın. AK Parti'ye geçenlere rozet, geçmeyenlere CHP'de kalanlara kelepçe takılıyor. Bu mu adalet?"

