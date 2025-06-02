Yavuz Ağıralioğlu, "Bunu CHP'nin varlığında söylemem lazım" dedi! Anayasa çıkışı: "Hükümete anayasaya uyma ahlakı lazım"

'Yolcu değiliz hancıyız' meselesinde bize söylüyorsa biz hanı yapanlarız, hanı inşa edenleriz. Hassasiyetimiz inşa edenler olmamızdan. Yolcu kendine çok önem atfederse bu kibre girer çünkü yol yolcudan uludur. Biz demokrasi, sandık fikirlerinin sahibi olduğu için normal insan ömrüyle siyasi ömrü birbirinden ayırırız. Siyasi ömrü milletin kendisi biçer.