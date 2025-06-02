Yavuz Ağıralioğlu, "Bunu CHP'nin varlığında söylemem lazım" dedi! Anayasa çıkışı: "Hükümete anayasaya uyma ahlakı lazım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmak üzere kameralar karşısına geçti.
ÖZEL: "BAKIŞ AÇILARIMIZ FARKLI AMA İYİ NİYETLİLİĞİMİZ AYNI"
Özgür Özel'in basın toplantısındaki konuşmasından mesajları şöyle:
- Birbirimize başarılar diledik. Memleketin sorunları üzerine farklı bakış açılarıyla ama aynı iyi niyetle önerilerimiz olduğu konusunda fikir alışverişi yaptık. Artık kutuplaştıran siyasete prim vermeyeceğiz.
ERDOĞAN'IN "YOLCU DEĞİL HANCIYIZ" MESAJINA YANIT
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'Yolcu değiliz hancıyız' meselesinde bize söylüyorsa biz hanı yapanlarız, hanı inşa edenleriz. Hassasiyetimiz inşa edenler olmamızdan. Yolcu kendine çok önem atfederse bu kibre girer çünkü yol yolcudan uludur. Biz demokrasi, sandık fikirlerinin sahibi olduğu için normal insan ömrüyle siyasi ömrü birbirinden ayırırız. Siyasi ömrü milletin kendisi biçer.
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Anayasa taleplerine ihtiyatla cevap veriyoruz. Önce mevcut Anayasa'ya uyun.
- Bayram öncesi infaz ile umut dağıtıldı. İnfaz yasasına yapıcı yaklaşıyoruz. 23 yıllık tecrübeye tezat bir acemilik ve özensizlikle muhatabız maalesef.
İZMİR'DEKİ GREV: GREVE ÇIKMIŞ İŞÇİYE LAF SÖYLEMEYİZ
- Sendikal örgütlenmenin arkasındayız. Kimse bize greve çıkmış işçiye laf söylememizi beklemesin. Oranın hakları varsa belediyenin de hakları var. CHP örgütlenme özgürlüğünün teminatıdır. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz, mutlaka bir çözüm bulunacaktır.
AĞIRALİOĞLU: "23 YILLIK İKTİDARIN KARNESİ ZAYIF"
Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşmasından satır başları ise şu şekilde:
- Şu ana kadar yönetime nezaret eden dilin memleketi taşıyamayacağına, bu kadar sorunu kapatmak için artık hamasetin yetmediğine inanıyoruz. Milliyetçiliğin, muhafazakarlığın karnesini muhasebe etmek zorundayız artık. 23 yıllık kudreti olan, her şeyi yapma kuvveti olan iktidarın karnesi zayıf. Parası, pasaportu, ekonomisi, cari açığı, bütçe disiplini, adalet, demokrasi, eğitim, üretim, planlama karnesi zayıf.
"İKTİDAR SORUNLARI ÇÖZMÜYOR, YÖNETİYOR"
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Memleketin artık iyi yönetilemediğini düşünüyoruz. Değişim, dönüşüm zamanının geldiğine inanıyoruz. 20-25 yıl aralıklarla Türkiye'de dil, jenerasyon yeniden inşa ediliyor. Bizim mevcut iktidardaki arkadaşlarımız inatçı çıktılar, emrihak falan diyorlar. Sorun çözmüyorlar, sorunları yönetiyorlar. Kendilerine bağlı seçmen ihdas ediyorlar.
- Terörsüz Türkiye'ye sizi bu başlıkla taşıyan tehdit gerekçeniz nedir? Sürecin detaylarını açıklayacaksınız. 'Pazarlık yok' diyordunuz, şimdi niye pazarlık yapıyorsunuz? Bunun Suriye'de kurulmak istenen yeni düzenle alakası ne? Diyet borcu mu ödüyorsunuz? Bunlarla ilgili şeffaflaşma talebimiz var. Komisyon teklifini makul buluyoruz.
"HÜKÜMET GEÇEN SEÇİMİ "CHP İKTİDARA GELİRSE PKK'YLA PAZARLIK YAPACAKLAR" DİYEREK KAZANDI"
- Lozan'ı imzalayan burada, sayın genel başkanın varlığı Lozan hassasiyetimi daha anlamlı hale getirir. Lozan'ın tartışılmasını, kimlik tanımını doğru bulmuyorum. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz. CHP'nin varlığında, genel başkanın varlığında söylemem lazım: Hükümet geçen seçimi "CHP iktidara gelirse Öcalan'a Meclis yolu açacak, PKK'yla pazarlık yapacaklar" diye propaganda yaparak kazandı. Bu yaptıklarının tam tersini diyerek seçildiler, şimdi bu yaptıklarına yetkileri olmadığını düşünüyorum.
"YASAYA UYMAYANA ANAYASA NE LAZIM?"
- Anayasa toplumsal mutabakatla yapılması gereken zirve metindir. Bize anayasa lazım ama hükümete anayasaya uyma ahlakı lazım. Yasaya uymayana anayasa ne lazım? Anayasada samimiyetle ilgili tereddütlüyüz.
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