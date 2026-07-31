Yavuz Selim mahallesine yeni park açıldı

Arnavutköy Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesi’nde Muhammed Hüseyin Öner Parkı’nı tamamladı. Park, düzenlenen törenle açıldı. İçerisinde çocuk oyun alanı, halı saha ve yeşil alan var.

Park, doğuştan zihinsel engelli 11 yaşındaki Muhammed Hüseyin’in hayalini gerçekleştirdi. 1100 metrekarelik proje, mahalleye modern bir yaşam alanı sundu. Açılış programına belediye başkanı ve mahalle sakinleri katıldı.

Radyo programcısı Onur Sakar, parkın hikayesini anlattı. Çocukların güvenli bir alanda oynaması için aile talepleri dinlendi. Belediye başkanına iletilen talepleri hemen değerlendirildi.

Başkan Mustafa Candaroğlu, yapılan tüm yatırımların merkezinde çocukların olduğunu vurguladı. Parkların değerinin çocukların mutluluğuyla arttığını ifade etti. Şubat ayında gelen talepten sonra park hızla yapıldı.

Candaroğlu, parkın açılışında çocuklara seslendi. Park, onlara emanet. Çocuklar, alanları korumalı ve gelecek nesillere bırakmalı. Açılış sonrası çocuklar yeni oyun alanlarında eğlendi. Aileler de sosyal yaşam alanını gezdi.

Sonuç olarak, 11 yaşındaki Muhammed’in hayali, yüzlerce çocuğun mutluluğuna dönüştü. Yavuz Selim Mahallesi’ne kalıcı bir eser kazandırıldı.

Kaynak: İHA