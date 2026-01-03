HABER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için rüzgar uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hızı zaman zaman saatte 90 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 kilometre/saat üzeri ve zaman zaman anlık 90 kilometre/saati geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2'nci alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere değişken mesaj işaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 kilometre/saate düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz" denildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

