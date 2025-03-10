Yaya geçidinde motosiklet kazası

Kaza, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Aladağ, motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam yönetimindeki motosiklet, Aladağ'ın motosikletine çarptı. Kazada yola savrulan 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır