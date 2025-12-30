HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı! Kanala uçtu

İçerik devam ediyor

Antalya'da yayaya yol vermek için duran motosiklet sürücüsü arkadan gelen aracın çarpması sonucu savrularak kanala uçtu. Yaralı genci vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaklaşık 3 metrelik kanaldan çıkardı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce işe başlayan kuryelik yapan Mücahit Ç.‘nin kullandığı 63ALE 551 plakalı motosiklet sürücüsü yol üzerinde bulunan yaya geçinde bekleyen yayalara yol vermek için durdu.

Yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı! Kanala uçtu 1

Bu sırada arkadan gelmekte olan Kaan Y.'nin kullandığı 07 GHV 09 plakalı Fiat otomobil yayalara yol vermek için duran motosikletli gence arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobile ise 34 DJP 605 plakalı minibüs çarptı.

Yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı! Kanala uçtu 2

SAVRULAN GENÇ KANALA UÇTU

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve üzerinde ki sürücü yola savrulurken motosiklet sürücüsü genç bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı! Kanala uçtu 3

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ve diğer sürücüler yaralı gencin yardımına koşarken kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayaya yol veren motosikletliye otomobil çarptı! Kanala uçtu 4

Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kanal içerisinde bulunan yaralı gence ilk müdahaleyi yaparken, Mücahit Ç. vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kanaldan çıkartılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonuKastamonu’da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında ikinci duruşma gerginlikle başladıAyşe Tokyaz cinayeti davasında ikinci duruşma gerginlikle başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Polislerimizi şehit eden hainle ilgili yeni detay! Dün beraat etmiş

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

MTV, pasaport, ehliyet, noter, tapu harcı... Erdoğan'ın dokunuşu sonrası değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.