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Yayaya yol vermeyince ceza kesildi: Görüntüye rağmen ikna olmadı

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Adana’da trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermedikleri dronla tespit edilen 64 sürücüye toplam 362 bin 368 lira ceza kesildi. Tespit edilen sürücülerden Sabri D., görüntüyü izlemesine rağmen ikna olmadı, “Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı’nda konuşlanan ekipler, yayalara yol vermeyen sürücüleri dronla tespit etti.

Uygulama kapsamında 64 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Yayaya yol vermeyince ceza kesildi: Görüntüye rağmen ikna olmadı 1

Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Bu sırada zaman zaman gerilim tansiyon yükseldi.

‘HATALI OLAN O’

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle 5 bin 662 lira ceza kesilen otomobil sürücüsü Sabri D., dronla çekilen görüntüleri izlemesine rağmen ikna olmadı. Polise tepki gösteren Sabri D., “Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o” dedi.

Yayaya yol vermeyince ceza kesildi: Görüntüye rağmen ikna olmadı 2

‘OLMAYAN YAYAYI NASIL FARK EDEYİM?’

Diğer sürücü Yaşar A. ise “Olmayan yayayı nasıl fark edeyim? Ne oldu? Vurduk mu, öldürdük mü?” diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren uygulama kapsamında 175 sürücüye farklı maddelerden toplam 901 bin 128 lira ceza kesildi, 2 araç da trafikten menedildi.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana yaya
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