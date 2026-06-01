Yayla evinden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kozan'a bağlı Özbaşı Mahallesi Oluklu mevkisinde çıktı. Bölgede bulunan bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iki yayla evine ve ormanlık alana sıçradı.

YAYLA EVİNDE YANGIN PANİĞİ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 yayla evi kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

