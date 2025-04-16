Yayla evlerini tahrip eden ayılardan biri kaçarken görüntülendi

Kış uykusundan uyanan ayılar, Üzengili köyündeki yayla evlerine yiyecek aramaya girdiler. Evlerini kontrol etmeye gelen vatandaşlar, gördükleri içler acısı manzarası karşısında şaşkınlık yaşadılar. Evde kırılmadık eşya, dağıtılmadık oda bırakmayan ayılar, köy sakinlerini canından bezdirdi. Ayıların her sene bahar aylarında evlerine girdiklerini, evlerdeki maddi hasarın büyük olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım talebinde bulundular.

"ALİ YAVRUM YAYLAYA BAK YAYLAYA"

Evinin durumunu cep telefonu ile kayda alan vatandaş, ayıların pencereleri kırdığını, televizyonu parçaladığını, buzdolabını devirdiğini, mutfak dolaplarının içini boşalttığını, koltuklara zarar verdiğini, yatakları etrafa saçtığını ve ahşap tavanı söktüğünü belirtti. Evinin durumunu telefonun ucundaki komşusuna anlatan vatandaş, "Ali yaylaya bak yaylaya. Sağlam bir şey koymamış. Ali'm koltuklarımız gitti. Televizyon ikiye bölünmüş, senin televizyon daha çok kırık. Ali, Ali, Ali tavanda kaldı yali" diyerek, hasarın ne denli büyük olduğunu göstermeye çalıştı. İlk önce evlere hırsızların girdiğini düşünen vatandaşlar, kar üzerinde ve odalarda bulunan halılarda ayıların pati izlerini görünce, evlerinin ayılar tarafından istilaya uğradığına emin oldular. Dışarı çıktığında bir ayının koşarak kaçtığını gören vatandaş cep telefonu ile ayıyı görüntüledi. Ayının izini süren vatandaş, ayının dikkatini çekmek için köpek sesi çıkardı. Bir süre vatandaşı uzaktan izleyen ayı, daha sonra kaçarak, gözden uzaklaştı.

Öte yandan geçen sene de aynı yaylanın evlerine giren ayılar evleri dağıtarak, yiyecek aramış, evlerde dağıtılmamış yer bırakmamıştı. Bu sene de benzer olayın yaşanmasından tedirginlik duyan vatandaşlar, "Bu ayıların bizi yemesi mi gerekiyor, önlem alınması için daha ne ne olması lazım" diyerek, tepkide bulundular.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır