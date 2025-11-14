Yayladağı’nda metruk ev yangını

Hatay’da metruk binada çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
14.11.2025 13:56
Yangın, Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi’nde bulunan metruk bina yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle civardaki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.
