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Yaylalarda karla mücadele! Çığlar temizlenmeye devam ediyor

Rize'nin yüksek kesimlerinde kış aylarından kalma çığların temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yaylalarda karla mücadele! Çığlar temizlenmeye devam ediyor

Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Rize'nin yüksek kesimlerinde kış ve bahar mevsiminde düşmüş ancak henüz erimemiş çığların temizleme işlemleri devam ediyor. Kış mevsiminin ağır geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize'de kar yağışlarından fazlaca nasibini aldı. Rize'nin yüksek kesimlerinde yağan kar, yaz mevsiminin gelmesine ve hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen henüz erimedi.

Erimeyen kar ve çığların temizleme çalışması ise Rize İl Özel İdaresi ekiplerine kaldı. Haziran ayında olunmasına rağmen devam eden kar temizleme çalışması ise Rize İl Özel İdaresi sosyal medya hesaplarından esprili bir şekilde paylaşıldı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 438 metre yükseklikteki Eğrisu Yaylası'nda yürütülen kar temizleme çalışmaları Rize İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından "Haziran dediğin, Rakıma göre değişir' ifadeleriyle paylaşıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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